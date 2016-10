TNT-Serie 03:05 bis 03:45 Actionserie Arrow Gegengift USA 2012 16:9 Merken Oliver ist überrascht, als er erfährt, dass ein Unbekannter eines seiner nächsten Ziele ins Visier genommen und erschossen hat. Da er kein Interesse an einem Helfer hat, will Oliver den Schützen ausschalten. Bald findet er heraus, dass der Mörder es auf Geschäftsmänner abgesehen hat, die an einer Versteigerung teilnehmen - und somit auch sein Stiefvater Walter in großer Gefahr schwebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen) Katie Cassidy (Laurel Lance) Colin Donnell (Tommy Merlyn) David Ramsey (John Diggle) Willa Holland (Thea Queen) Susanna Thompson (Moira Queen) Paul Blackthorne (Detective Quentin Lance) Originaltitel: Arrow Regie: Guy Norman Bee Drehbuch: Marc Guggenheim, Andrew Kreisberg, Greg Berlanti Kamera: Gordon Verheul Musik: Blake Neely