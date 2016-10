TNT-Serie 00:45 bis 01:40 Krimiserie The Closer Aller Anfang ist schwer USA 2005 16:9 Merken Brenda Johnson ist frisch aus Atlanta nach Los Angeles gezogen, um dort eine Abteilung der Mordkommission zu übernehmen. Während sie privat versucht, ihre Scheidung zu verarbeiten, nehmen ihr viele auf dem Revier den rasanten Aufstieg übel. Bei ihrem ersten Fall, dem Mord einer jungen Frau in einem Millionärshaushalt, muss sie unter Beweis stellen, ob sie wirklich so gut ist wie ihr Ruf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Deputy Chief Brenda Johnson) J.K. Simmons (Will Pope) Corey Reynolds (David Gabriel) G.W. Bailey (Fritz Howard) Tony Denison (Captain Taylor) Jon Tenney (Andy Flynn) Robert Gossett (Det. Lt. Provenza) Originaltitel: The Closer Regie: Michael M. Robin Drehbuch: James Duff Kamera: Christopher Baffa Musik: James S. Levine