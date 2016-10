TNT-Serie 23:15 bis 00:00 Serien Revenge Wahrheit USA 2013 16:9 Merken Nach dem Stromausfall in New York stellt Emily bald fast, dass sämtliche Spuren des Hackerangriffs zu Aiden führen. Das ist jedoch bei Weitem nicht die einzige Entdeckung, die Emily macht. Conrad muss sich indes auf die wichtigste Rede seines Wahlkampfs vorbereiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Madeleine Stowe (Victoria Grayson) Emily VanCamp (Emily Thorne) Gabriel Mann (Nolan Ross) Henry Czerny (Conrad Grayson) Ashley Madekwe (Ashley Davenport) Nick Wechsler (Jack Porter) Joshua Bowman (Daniel Grayson) Originaltitel: Revenge Regie: Randy Zisk Drehbuch: Michael Foley, Nikki Toscano Kamera: Cynthia Pusheck Musik: Fil Eisler

