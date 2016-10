TNT-Serie 21:00 bis 21:45 Actionserie The Flash Offene Rechnung USA 2014 16:9 Merken Barry und seine Freunde aus dem Labor arbeiten mit Hochdruck daran, den Superschurken Kyle Nimbus dingfest zu machen. Dafür müssen sie sich erneut mit der schrecklichen Nacht befassen, in der der Teilchenbeschleuniger explodierte. Während Iris' Vater Joe erstmals nach vielen Jahren Henry im Gefängnis besucht, versuchen Iris und Eddie, ihre Beziehung vor Joe geheimzuhalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Grant Gustin (Barry Allen/The Flash) Candice Patton (Iris West) Jesse L. Martin (Detective Joe West) Rick Cosnett (Eddie Thawne) Danielle Panabaker (Caitlin Snow) Carlos Valdes (Cisco Ramon) Tom Cavanagh (Dr. Harrison Wells) Originaltitel: The Flash Regie: Jesse Warn Drehbuch: Alison Schapker, Grainne Godfree Kamera: C. Kim Miles Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12