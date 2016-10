TNT-Serie 06:45 bis 07:30 Serien Scandal Finger weg von den First Ladies USA 2014 16:9 Merken Alte Gefühle und Rivalitäten treten bei einer Veranstaltung des Präsidenten zutage und bringen Fitz dazu, sich einer harten Wahrheit zu stellen. In der Zwischenzeit versucht Quinn, sich bei B613 zu beweisen. Leo Bergen organisiert ein Treffen zwischen Sally und einem alten Freund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kerry Washington (Olivia Pope) Columbus Short (Harrison Wright) Scott Foley (Jake Ballard) Darby Stanchfield (Abby Whelan) Katie Lowes (Quinn Perkins) Guillermo Diaz (Huck) Jeff Perry (Cyrus Beene) Originaltitel: Scandal Regie: Oliver Bokelberg Drehbuch: Shonda Rhimes, Heather Mitchell Musik: Chad Fischer

