TNT-Serie 05:05 bis 05:50 Mysteryserie Pretty Little Liars Aus den Augen, aus dem Sinn USA 2013 16:9 Spencer kann endlich mit Emily sprechen. Doch wird Emily auch hören wollen, was ihre Freundin zu sagen hat und deren Warnung beherzigen? Nachdem Hannas Mutter in einen Unfall mit Fahrerflucht verwickelt wurde, stellt sich Hanna die Frage, ob eventuell "A" hinter der ganzen Sache steckt. Aria versucht in der Zwischenzeit, mit Ezras neuem Leben zurechtzukommen. Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Melanie Mayron Drehbuch: I. Marlene King, Jonell Lennon Kamera: Larry Reibman Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12