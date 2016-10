Die Enterprise erreicht ein Notruf der USS-Lantree. Dort angekommen ist die Crew bereits tot. Dr. Pulaskis Diagnose lautet Altersschwäche. Auch auf der Forschungsstation, an der die Lantree zuletzt Halt machte, sind Besatzungsmitglieder rapide gealtert. Dr. Pulaski vermutet bald, dass die genetisch veränderten Kinder, die in der Station betreut werden, mit der Krankheit etwas zu tun haben. In Google-Kalender eintragen