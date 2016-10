Syfy 01:00 bis 01:45 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Nemesis (1) USA 2000 Stereo 16:9 Merken SG-1 steht vor einer ihrer schwersten Aufgaben: Beinahe unverwüstliche Käfer, die sich in Windeseile vermehren, übernehmen Thors Raumschiff und steuern auf die Erde zu. Jack O'Neill (Richard Dean Anderson) und sein Team können die Replikatoren mit roher Waffengewalt nur schwer bekämpfen. Gelingt es ihnen alle Kreaturen zu zerstören und sich selbst zu retten, bevor das Raumschiff in die Erdatmosphäre eindringen wird? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Teryl Rothery (Dr. Janet Fraisier) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson / Thor) Christopher Judge (Teal'c) Amanda Tapping (Major Samantha Carter) Amanda Tapping (Captain Samantha Carter) Michael G. Shanks (Daniel Jackson) Don Davis (Major General George Hammond) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Martin Wood Drehbuch: Robert C. Cooper Kamera: James Alfred Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12