Syfy 20:15 bis 21:00 Actionserie Z Nation Die Familie USA 2014 Stereo 16:9 In Philadelphia trifft das Team auf die Gruppe, vor der Cassandra (Pisay Pao) geflohen ist. Sie erzählt den anderen, dass es sich um Kannibalen handelt. Sie hatte sich als Prostituierte ausgegeben, um auf dieser Weise Opfer in eine Falle zu locken. Angeführt wird die Gruppe von einem Mann namens Tobias Campbell (Rick Rivera). Der will Cassandra unbedingt wiederhaben. Doch zunächst gelingt es den Menschenfressern, Addy (Anastasia Baranova) zu entführen. Schauspieler: Tom Everett Scott (Charles Garnett) DJ Qualls (Citizen Z) Michael Welch (Mack Thompson) Anastasia Baranova (Addy Carver) Harold Perrineau (Mark Hammond) Originaltitel: Z Nation Regie: Luis Prieto Drehbuch: Karl Schaefer, Eric Wallace Kamera: Alexander Yellen Musik: Jason Gallagher Altersempfehlung: ab 18