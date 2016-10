Syfy 16:45 bis 17:40 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Der Parasit USA 1993 Stereo 16:9 Merken Auf ihrem Rückflug zur Station retten Dr. Bashir und Major Kira zwei Kobelianer von ihrem beschädigten Schiff. Der schwer verletzte Vantika ist ein mehrfacher Mörder, der kurze Zeit später verstirbt. Die Polizistin Ty Kajada war für seine Bewachung zuständig. Ty warnt die Besatzung eindringlich, Vantika sei noch am Leben. Und sie behält recht. Obwohl Vantikas Körper tot ist, treibt sein Geist offenbar weiterhin sein Unwesen auf der Station. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Comdr. Benjamin Sisko) Siddig El Fadil (Doctor Bashir) Nana Visitor (Major Kira) Rene Auberjonois (Odo) Baitlin Brown (Kajada) James Harper (Vantika) Alexander Siddig (Doctor Bashir/Rao Vantika) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Paul Lynch Drehbuch: Michael Piller, Morgan Gendel, Robert Hewitt Wolfe Kamera: Marvin V. Rush Musik: Dennis McCarthy Altersempfehlung: ab 12