Syfy 13:20 bis 14:15 SciFi-Serie Raumschiff Enterprise Folge: 31 Der Tempel des Apoll USA 1967 Stereo 16:9 Die Enterprise erforscht den Planeten Pollux IV. Plötzlich hält eine gewaltige Hand das Schiff fest. Ein riesiger Kopf erscheint im All und behauptet, der antike Gott Apoll zu sein: Die Crew der Enterprise soll ihn als Gott verehren. Bildergalerie Schauspieler: William Shatner (Cpt. James T. Kirk) Leonard Nimoy (Mr. Spock) DeForest Kelley (Dr. Leonard McCoy) James Doohan (Scottie) Nichelle Nichols (Lt. Nyota Uhura) George Takei (Lt. Hikaru Sulu) Walter Koenig (Com. Pavel Chekov) Originaltitel: Star Trek Regie: Marc Daniels, Murray Golden Drehbuch: Gilbert A. Ralston Kamera: Jerry Finnerman Musik: Alexander Courage Altersempfehlung: ab 6