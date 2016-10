Syfy 06:40 bis 07:30 SciFi-Serie Raumschiff Enterprise Folge: 29 Spock außer Kontrolle USA 1967 Stereo 16:9 Merken Kirks Familie und ihre Nachbarn, die auf dem Planeten Deneva wohnen, werden von unbekannten quallenartigen Kreaturen in den Wahnsinn und sogar in den Tod getrieben. Captain Kirk (William T. Shatner) findet mit seinem Außenteam kurz nach der Landung seinen toten Bruder. Und seine übrigen Angehörigen liegen bereits im Sterben. Auch Spock (Leonard Nimoy) wird von einem Wesen überfallen und mit dem tödlichen Virus infiziert. Für Dr. McCoy (DeForest Kelley) beginnt ein Kampf gegen die Zeit, denn er muss schnellstmöglich ein Gegenmittel finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Shatner (Cpt. James T. Kirk) Leonard Nimoy (Mr. Spock) DeForest Kelley (Dr. Leonard McCoy) James Doohan (Scottie) Nichelle Nichols (Lt. Nyota Uhura) George Takei (Lt. Hikaru Sulu) Joan Swift (Aurelan) Originaltitel: Star Trek Regie: Herschel Daugherty Drehbuch: Gene Roddenberry, Steven W. Carabatsos Kamera: Gerald Perry Finnerman Musik: Alexander Courage Altersempfehlung: ab 12

