National Geographic People 23:20 bis 00:05 Dokumentation Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Koks-König von Brasilien GB 2009 2016-10-25 03:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Samuel Leibowitz kommt aus einer ultraorthodoxen chassidischen Gemeinde in London. Ein neuer Freund bietet ihm einen kostenlosen Urlaub in Brasilien an. Dafür soll Sam bei seiner Rückkehr ein Päckchen für ihn mitbringen. Es stellt sich heraus, dass es Kokain enthält. Sam ist fasziniert, als er erfährt, wie viel Geld man damit verdienen kann. Er entscheidet sich, in das Geschäft einzusteigen. Als der Druck von anderen Gangs immer mehr zunimmt, ist sein Geschäftsmodell am Ende. Doch bevor er aussteigen kann, wird er verhaftet und nach Carandiru gebracht, eines der härtesten Gefängnisse der Welt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Banged Up Abroad

