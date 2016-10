National Geographic People 22:30 bis 23:20 Dokumentation Licht am Ende der Welt Die Hüter des Traums GB 2007 2016-10-25 03:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Aborigines kennen in ihren Sprachen kein Wort für Zeit oder Geschichte. Und eine Schrift im europäischen Sinn gibt es schon gar nicht. Und doch erinnern sich die Ureinwohner Australiens bis heute an die Anfänge ihrer Kultur - und die existierte bereits vor der Errichtung der Pyramiden und der Niederschrift der Bibel. Sogar das Ende der letzten Eiszeit ist im Vergleich zu den Anfängen der Aborigines-Kultur ein historisch eher neueres Phänomen. Wade Davis reist nach Australien, um diese uralte Kultur zu entdecken. Er folgt den "Traumpfaden" und dem Geheimnis einer in der Moderne längst vergessenen Lebensweise und Weltsicht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Light at the Edge of the World