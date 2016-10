National Geographic People 21:00 bis 21:40 Dokusoap Aussteiger: Freiheit ist alles Wer taff ist, kommt durch USA 2016 2016-10-25 01:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Colbert versucht, mit dem Verkauf von Biberfellen genug Geld zusammenzukriegen, um seine Steuern zu zahlen. Matt macht sich unterdessen mit Pfeil und Bogen auf Kaninchenjagd. Sollte er seine Fleischvorräte nicht aufstocken können, muss er an einem anderen Ort überwintern. Tony und Amelia haben hingegen genug Wildfleisch, um sorglos durch die kalte Jahreszeit zu kommen. Mit Meersalz wollen sie es konservieren, doch ein aufziehender Sturm droht ihnen einen Strich durch die Rechnung zu machen. Thorn entschließt sich derweil, auf Wildschweinjagd zu gehen - trotz der Gefahr, selbst zum Opfer zu werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Live Free or Die