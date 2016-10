National Geographic People 19:25 bis 20:15 Dokumentation Lohn der Angst - Gefährliche Dienstreisen Auf dem Eis-Highway USA 2007 2016-11-12 21:45 Dolby 16:9 HDTV Merken Im äußersten Norden Kanadas, wo das Thermometer bis auf -40 Grad Celsius fällt, leben Menschen, für die die hier herrschenden harten Lebensbedingungen ein Segen sind. Flüsse und Seen verschwinden unter einer meterdicken Eisschicht, so dass sie sogar mit schweren LKWs befahren werden können. Auf diese Weise werden abgelegene Ortschaften im Winter endlich mit der Außenwelt verbunden. Doch das Fahren auf Eis ist eine höchst gefährliche Angelegenheit. Einer der Fahrer ist Marsh Mokhtari. Auf seinen Touren versucht er, moderne Technik mit den Überlebensstrategien der indigenen Ureinwohner zu kombinieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Perilous Journeys