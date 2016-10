National Geographic People 11:20 bis 11:40 Dokumentation Genussvolles Istanbul TRK 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Heute besucht Tom den Bezirk Balat, in dem die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Im dortigen Vodina Café zeigt ihm der Chefkoch, wie er Joghurt, eine der wichtigsten Zutaten der türkischen Küche, auf spezielle Weise fermentiert. Anschließend führt ihn der Gastwirt zweier Trendrestaurants zu seinem Lieblingsstand auf dem Fischmarkt. Und nachdem Tom gemeinsam mit dem Journalisten und Restaurantkenner Tan Morgül ein Festmahl verschiedener orientalischer Vorspeisen genießen konnte, macht er sich in seiner eigenen Küche an die Zubereitung eines köstlichen Gerichts aus Joghurtbällchen, Kichererbsen und Gurkensalat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tom's Istanbul Delight