National Geographic People 09:05 bis 09:50 Dokumentation Die Wildtier-Retter Gute Kinderstube USA 2014 2016-11-12 12:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Linda ist mit der Flut an neuen Patienten eindeutig überfordert. Und dann muss sie sich auch noch intensiv um ein Biber-Baby kümmern, das von seiner Kolonie weggespült wurde. In ihrer Not bittet sie Nancy, einige ihrer Problem-Waschbären zu behandeln, damit sie schnell wieder fit für das Leben in der Wildnis sind. Bei Kristin hängt derweil alles davon ab, wie schnell sie ist: Es geht darum, 14 Entenküken zu retten, die sich auf einen Parkplatz verirrt haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bandit Patrol

