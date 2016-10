Disney XD 03:25 bis 03:45 Trickserie Phineas und Ferb Phineas und Ferb: Mission Marvel USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Kraft-Absauginator von Doofenschmirtz feuert versehentlich, wird von Phineas und Ferbs Raumstation abgelenkt und trifft Spider-Man, Hulk, Iron Man und Thor, die gerade Unholde in New York bekämpfen und so ihre Superkräfte verlieren. Phineas, Ferb und ihre Freunde bieten ihre Hilfe an, ihre Superkräfte wieder herzustellen, damit sie ihre Gegner bekämpfen können, aber durch Candaces Wichtigtuerei geht etwas schief. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire Drehbuch: Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire