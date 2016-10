Disney XD 21:25 bis 21:50 Trickserie Paket von X Träum weiter / Das Fell der Gerechtigkeit USA 2013 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Dan bekommt von Planet X einen Traumschnapper zugeschickt. Mit dieser Erfindung kann er nicht nur die Träume seiner Freunde verändern, sondern auch deren Persönlichkeit beeinflussen. Leider schafft es Copernicus, den Traumschnapper in die Finger zu bekommen... (b) Ein Anzug, den Dan von Planet X bekommen hat, ermöglicht es ihm, die Kräfte von allem, was ihn umgibt, auf sich selbst zu übertragen - da läuft ihm ein Eichhörnchen über den Weg... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Packages From Planet X Regie: Rob Boutilier, James Wootton Drehbuch: Dale Schott, Michael Rubiner, Bob Mittenthal