Disney XD 19:30 bis 19:50 Trickserie Coop gegen Kat Hypnokat / Allergie CDN 2009 Stereo 16:9 Merken Schadenfroh sperrt Coop Kat über Nacht aus. Um sich zu rächen hypnotisiert Kat mit Hilfe einer Spielzeugmaus die herumstreunenden Katzen in der Nachbarschaft, damit sie Coop angreifen. Coop und Dennis hecken einen Plan aus, der Dad überzeugt, dass er allergisch auf Kat reagiert und ihn folglich weggeben muss. Kat durchschaut die Sache und entwickelt eine Rezeptur, die Dad jedes Mal zum Niesen bringt, wenn Coop in der Nähe ist, was ihn davon überzeugt, dass er gegen Coop allergisch ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kid vs. Kat Regie: Rob Boutilier, Josh Mepham Drehbuch: Shelley Hoffman, Ben Joseph, Sean Minogue, Robert Pincombe Musik: Hal Beckett