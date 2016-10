Disney XD 07:25 bis 07:40 Trickserie Phineas und Ferb Die neue Bürgermeisterin USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Candace gewinnt einen Wettbewerb und darf für einen Tag Bürgermeisterin spielen. Diese Position nutzt sie natürlich, um die Bewohner dafür zu begeistern, ihre Brüder auffliegen zu lassen. Jedoch vergisst sie kurz nach ihrem Amtsantritt völlig, was sie eigentlich vorhatte und ist nur damit beschäftigt, neue Gesetze herauszubringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire Drehbuch: Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire

