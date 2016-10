National Geographic 23:30 bis 00:20 Dokumentation Drogen im Visier Ketamin USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Für viele junge Menschen ist Ketamin die Droge erster Wahl, denn es ist billig, leicht zu beschaffen und hat zudem eine extrem starke Wirkung. Ursprünglich als Narkosemittel verabreicht, tritt der Rausch von Ketamin, das in den einschlägigen Kreisen "Special K", "Vitamin K" oder einfach "K" genannt wird, praktisch unmittelbar mit dem Konsum ein. Der sogenannte "Kick" selbst hält dabei nur wenige Sekunden an. Es folgen Bewusstlosigkeit und Halluzinationen, die weitaus schwieriger zu kontrollieren sind als etwa LSD-Effekte. Auch von Nahtod-Erlebnissen, Reisen durch einen dunklen Tunnel und anderen düsteren durchlebten Szenarien berichten Konsumenten. Doch trotz erschreckender Nebenwirkungen inklusive Horrortrips erfreut sich Ketamin in der Partyszene wachsender Beliebtheit. Warum? "Drogen im Visier" liefert die Antwort! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Drugs Inc.

