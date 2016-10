National Geographic 22:40 bis 23:30 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Zusammenstoß über dem Grand Canyon CDN 2015 2016-11-12 19:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Am 30. Juni 1956 kommt es zu einer der verheerendsten Unglücke der amerikanischen Luftfahrtgeschichte: United-Airlines-Flug 718 auf dem Weg nach Chicago und TWA-Flug 2 auf dem Weg nach Kansas kollidieren über dem Grand Canyon. Alle 128 Personen an Bord beider Maschinen werden beim Aufprall getötet. Die Überreste beider Flugzeuge und die Leichen werden am nächsten Tag im Grand Canyon nahe der Mündung des Little Colorado Rivers in den Colorado River gefunden. "Mayday - Alarm im Cockpit" rekonstruiert den genauen Hergang des Unglücks und zeigt, warum es heute nicht zu der Tragödie gekommen wäre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation