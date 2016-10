National Geographic 13:20 bis 14:15 Dokumentation Maschinen der Geschichte Das 19. Jahrhundert: Das Zeitalter der Züge GB 2009 Dolby 16:9 HDTV Merken In den 1820er Jahren revolutionierte die Dampfmaschine die Fortbewegung des Menschen: Innerhalb von gerade einmal zehn Jahren wurde das Pferd als schnellstes Transportmittel von der Eisenbahn abgelöst; eine Veränderung, die nicht nur in Großbritannien das Verhältnis des Menschen zu seiner Umwelt entscheidend veränderte: Reisen, die früher viele Tage beansprucht hatten, waren plötzlich in Stunden zu bewältigen. Chris Barrie begibt sich auf die Spur dieser technischen Innovation und erkundet die Anfänge des Schienenverkehrs in einer alten Mine, wo Schienen und Loren zum Transport von Schutt und Erz genutzt wurden. Danach widmet sich Barrie u.a. dem "Puffing Devil", einer 1801 vom britischen Tüftler Richard Trevithick vorgestellten Frühform der Lokomotive - und natürlich besteigt Chris Barrie einige der ältesten noch erhaltenen Züge der Welt! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Britain's Greatest Machines