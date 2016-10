National Geographic 05:10 bis 06:00 Dokumentation Suche nach Mister X - Das Forensik-Experiment Captain Courage GB 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Das Ermittler-Trio steht vor einem neuen Rätsel: Rein äußerlich erinnert der neue Mister X an eine Mischung aus Profiboxer und extravagantem Rockstar. Die Suche nach ihm führt die Forensik-Experten in einen Boxstall, zu einem Musik-Gig und schließlich sogar zu einem Schießstand. Des Rätsels Lösung wartet in New York City, wo Mister X das Geheimnis seiner unglaublichen Geschichte lüftet... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mystery Manhunt