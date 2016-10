History 22:45 bis 23:30 Dokumentation Missing in Alaska - Mysterien auf der Spur Von UFOs entführt USA 2015 Stereo 16:9 Merken Ein Bergsteiger verschwindet in der Nähe von Mount Hayes in Alaska, wo es überdurchschnittlich viele Ufo-Sichtungen gibt. Ein Ermittlerteam begibt sich in das fremde Gebiet und riskiert unheimliche Begegnungen, um die Wahrheit über sein Verschwinden herauszufinden. Ken, der Spezialist für seltsame Phänomene ist, vermutet, dass es dort eine unterirdische Alienbasis gibt, während der frühere Polizist Jax skeptisch ist. Die beiden werden von dem Volkskundeexperten Tommy und von Wilbur, der der Meinung ist, schon mal von Aliens entführt worden zu sein, begleitet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Missing in Alaska Altersempfehlung: ab 16