History 09:20 bis 10:05 Dokusoap Mississippi Men Leben am Fluss USA 2015 Stereo 16:9 Merken Auf dem mächtigen Mississippi versuchen ein Schlepperkapitän, ein floßfahrender Billardspieler und ein paar Froschfänger ihr Glück zu machen. Wenn sie nicht mit den Strömungen und Hochwassern des Flusses kämpfen, müssen sie sich mit anderen Hindernissen herumschlagen. Bei dem einen läuft ein Billardspiel nicht wie geplant und droht zu eskalieren. Eine Crew gerät in Schwierigkeiten, als ein altes Boot, das abgeschleppt werden muss, nicht unter einer Brücke durchpasst. Die Fischer, die hier ihr Geschäft aufbauen, bekommen unterdessen Probleme mit einem Einheimischen, der ihnen im Weg steht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Kent (Narrator) Originaltitel: Mississippi Men Musik: Andrew Kubiszewski Altersempfehlung: ab 12

