TNT Comedy 03:30 bis 03:40 Comedyserie Your Pretty Face is Going to Hell Fauler Zauber USA 2015 16:9 Gary, Claude und der Teufel machen sich gemeinsam auf den Weg nach Las Vegas, wo sie die Seele eines berühmten Magiers einkassieren wollen. Doch dem Zauberer gelingt es, den Teufel so zu manipulieren, dass Satan ihm Kräfte verleiht, die größer sind als seine eigenen. Und auch für Claude hat der Magier eine Aufgabe ... Schauspieler: Craig Rowin (Claude) Matt Servitto (Satan) Henry Zebrowski (Gary) Jim Santangeli (Jett Copperhead) Rose Bianco (Cleaning Woman) Elizabeth Bond (Jett's Wife) Originaltitel: Your Pretty Face is Going to Hell Regie: Chris "Casper" Kelly Drehbuch: Chris "Casper" Kelly, Dave Willis