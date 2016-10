TNT Comedy 21:30 bis 21:50 Comedyserie Angie Tribeca Boy bis in den Tod USA 2016 16:9 Merken Nachdem ein Mitglied einer eben wiedervereinten Band tot aufgefunden wurde, untersuchen Geils und Tanner die seltsamen Umstände. Tribeca trifft sich indes endlich mit Sgt. Pepper. Scheinbar hat er etwas mit Mayhem Global zu tun, doch wer oder was ist Mayhem Global eigentlich genau? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jere Burns (Lt. Atkins) Deon Cole (DJ Tanner) James Franco (Sgt. Pepper) Freedom (Guard) Rashida Jones (Angie Tribeca) Hayes MacArthur (Jay Geils) Andree Vermeulen (Monica Scholls) Originaltitel: Angie Tribeca Regie: Matt Sohn Drehbuch: Steve Carell Kamera: Tom Magill Musik: Nathan Matthew David, Ludwig Göransson