TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie 2 Broke Girls Das Chancen-Fenster USA 2013 16:9 Auf Carolines Betreiben hin nehmen die Freundinnen an einem Seminar für Geschäftsinhaber teil. Da ihnen das Geld für die Teilnahme fehlt, veranstalten die beiden einen Gartenflohmarkt. Als Sophie vorbeischaut und sich über ihre Beziehung mit Oleg beklagt, mischt sich Caroline etwas vorschnell in die Angelegenheit ein. Unterdessen wird der Diner vom Gesundheitsamt unter die Lupe genommen. Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Bonnie Hellman (Jean) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Phill Lewis Drehbuch: Michael Patrick King Altersempfehlung: ab 12