TNT Comedy 19:30 bis 19:50 Comedyserie Two and a Half Men Die frenetische Detektivin USA 2006 16:9 Merken Kandi bittet Alan, ihr beim Textlernen für ein Casting zu helfen. Dieser tut ihr den Gefallen, um sie endlich dazu zu bringen, die Scheidungspapiere zu unterschreiben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) April Bowlby (Kandi) Frankie J. Allison (Rodney) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Gary Halvorson Drehbuch: Lee Aronsohn, Chuck Lorre Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6