TNT Comedy 09:25 bis 09:45 Comedyserie King of Queens Folge: 108 Ein Männlein steht im Walde USA 2002 16:9 Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Gary Valentine (Danny Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Jennifer Aspen (Samantha) Originaltitel: The King of Queens Regie: Henry Chan Drehbuch: David Bickel Kamera: Wayne Kennan Musik: Kurt Farquhar

