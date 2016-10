TNT Comedy 05:00 bis 05:25 Comedyserie Angie Tribeca Floh zu sein bedarf es wenig USA 2016 16:9 Merken Als ein Toter in einem Hundepark gefunden wird, will Tribeca diesen Fall unbedingt übernehmen. Ihr Vorgesetzter Lieutenant Atkins ist da allerdings etwas anderer Meinung, schließlich ist ihm nur allzu gut bekannt, dass Tribeca Hunde über alles hasst. Zudem stellt er Tribecas Diensttauglichkeit infrage, nachdem die Polizistin gerade erst aus einem ein Jahr dauernden Koma erwacht ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jere Burns (Chet Atkins) Deon Cole (DJ Tanner) Matt Allmen (John Dough) Bruno Amato (Neighbor) Nakia Burrise (Mrs. Quigley) Celia Finkelstein (Jane Dough) Toni French (Masseuse) Originaltitel: Angie Tribeca Regie: Ira Ungerleider Drehbuch: Ira Ungerleider Kamera: Richard Davis Musik: Nathan Matthew David, Ludwig Göransson