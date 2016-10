13th Street 23:30 bis 00:20 Krimiserie Law & Order Paris Gefährliche Versuche F 2008 Stereo 16:9 Merken Der Arzt Dr. Roland besucht seinen Schwager Antonio in einer Privatklinik. Der erkennt ihn aber, bedingt durch seine schizophrene Paranoia, nicht. Noch am selben Tag wird Dr. Roland auf seiner Joggingstrecke ermordet. Zunächst verdächtigen die Ermittler Antonio, der nach Rolands Besuch aus der Klinik ausgebrochen war. Als sich herausstellt, dass er doch nicht der Täter sein kann, konzentrieren sich die Ermittlungen auf den Augenarzt Dr. Dessart. Er führt auffällig viele "Grauer Star"-Operationen durch. Was treibt er mit seinen Patienten? War Dr. Roland ihm auf die Schliche gekommen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent Perez (Vincent Revel) Audrey Looten (Mélanie Rousseau) Laure Killing (Procureure Fontana) Philippe Faure (Francis Gérardin) Catherine Rétoré (Mme. Gérardin) Pierre Aussedat (Dr. Michel Roland) Nathalie Grandhomme (Marianne Roland) Originaltitel: Paris enquêtes criminelles Regie: Gérard Marx Drehbuch: Rene Balcer, Jim Sterlin Kamera: Michel Mandero Musik: Sophia Morizet

