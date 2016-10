13th Street 19:25 bis 20:13 Krimiserie Navy CIS Blue USA 2013 Stereo 16:9 Merken Ein Marine-Fotograf ist verschwunden, kurz bevor er vor einem Militärgericht über einen Mord in Afghanistan aussagen sollte. Als man seine Leiche findet, sieht alles danach aus, als sei er an einer Überdosis gestorben. Bei ihren Ermittlungen wird das Team mit der Situation obdachloser Veteranen in Washington D.C. konfrontiert. Die hatte der Tote zuletzt fotografiert. Abby (Pauley Perette) nimmt sich die Schicksale der Veteranen sehr zu Herzen und versucht, eine obdachlose Frau wieder mit ihrer Familie zusammenzubringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Emily Wickersham (Ellie Bishop) Rocky Carroll (Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Dennis Smith Drehbuch: Donald P. Bellisario, Don McGill Kamera: William G. Webb Musik: Brian Kirk