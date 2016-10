13th Street 12:55 bis 13:45 Actionserie Scorpion Jede Sekunde zählt USA 2016 Stereo 16:9 Merken In Los Angeles herrscht höchste Alarmstufe. Die städtischen Blutbanken wurden Opfer einer Bio-Hacking-Attacke. Niemand weiß mehr, welche Spende in Ordnung und welche kontaminiert ist. Besonders für ein kleines Mädchen, das auf eine Herztransplantation wartet, drängt die Zeit. Walter (Elyes Gabel) und die anderen Genies müssen den Hacker finden und dem Mädchen das Leben retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elyes Gabel (Walter O'Brien) Katharine McPhee (Paige Dineen) Eddie Kaye Thomas (Toby Curtis) Jadyn Wong (Happy Quinn) Ari Stidham (Sylvester Dodd) Riley B. Smith (Ralph Dineen) Robert Patrick (Cabe Gallo) Originaltitel: Scorpion Regie: Mel Damski Drehbuch: Rob Pearlstein Kamera: Ken Glassing Musik: Tony Morales Altersempfehlung: ab 16