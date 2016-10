13th Street 11:25 bis 12:10 Krimiserie Criminal Minds Mirror Man USA 2014 Stereo 16:9 Merken Nachdem in Bethesda, Maryland, mehrere Menschen tot aufgefunden wurden, soll die BAU Ermittlungen anstellen. Schnell findet das Team heraus, dass alle Opfer in den sozialen Medien sehr aktiv waren. Bald haben die Ermittler einen Mann in Verdacht, der sich im Netz auf besondere Weise hervortut. Unterdessen beklagen sich Morgan (Shemar Moore) und Savannah (Rochelle Aytes) darüber, dass ihre Beziehung unter ihren beruflichen Karrieren zu leiden hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Jennifer Love Hewitt (Kate Callahan) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Constantine Makris Drehbuch: Rick Dunkle Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini Altersempfehlung: ab 16