13th Street 09:00 bis 09:50 Krimiserie Navy CIS Trauzeugen gesucht! USA 2014 Stereo 16:9 Merken McGees (Sean Murray) Freundin Delilah (Margo Harshman) ist wieder zurück auf ihrem Posten im Verteidigungsministerium. Als sie in einem schwierigen Fall eine Spur findet, darf sie nicht selbst ermitteln und bittet deshalb das NCIS-Team um Hilfe. Gibbs (Mark Harmon) und seine Leute müssen hier viel Fingerspitzengefühl beweisen, denn auch die Kollegen von der CIA sind in den Fall verstrickt. Während McGee darüber nachdenkt, Delilah zu fragen, ob sie zu ihm ziehen möchte, erfährt Tony (Michael Wetherly) von Delilah, dass sie mit dem Gedanken spielt, sich nach Dubai versetzen zu lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Emily Wickersham (Ellie Bishop) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: Christopher J. Waild Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk

