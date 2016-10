13th Street 06:45 bis 07:30 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Im Krieg und in der Liebe USA 2006 Stereo 16:9 Merken Saida Kafaji (Anna Kahja) war eine mutige Frau, doch jetzt ist sie tot. Die gebürtige Irakerin arbeitete als Anklägerin für das US-Kriegsverbrechertribunal im Irak. Auf Grund ihrer politischen Tätigkeit erhielt sie Morddrohungen, so auch von einem extremistischen Geistlichen. Doch war er auch wirklich ihr Mörder? Im Laufe der Ermittlungen werden auch Stimmen laut, es handle sich bei dem Anschlag um einen politischen Racheakt. Um Licht ins Dunkel zu bringen, bittet das FBI Saidas Cousine um Hilfe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Alimi Ballard (David Sinclair) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Yasmine Delawari (Nasreen Kafaji) Anna Khaja (Saida Kafaji) Originaltitel: Numb3rs Regie: Rob Morrow Drehbuch: Julie Hébert Kamera: Ron Garcia Musik: Charlie Clouser

