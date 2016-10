13th Street 05:00 bis 05:45 Krimiserie Criminal Minds Entmannt USA 2012 Stereo 16:9 Merken An einem Strand werden drei Männerleichen gefunden, die alle kastriert wurden. Auf der Suche nach Gemeinsamkeiten findet die BAU heraus, dass die Opfer alle als erfolgreiche Geschäftsmänner tätig waren, privat jedoch mit Beziehungsproblemen zu kämpfen hatten. Was den Mörder angeht, gibt es allerdings keine Hinweise. Kann der toxikologische Bericht Licht ins Dunkel bringen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A.J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Jesse Warn Drehbuch: Rick Dunkle Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon