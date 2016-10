Zee.One 20:15 bis 22:15 Komödie Sooper Se Oooper IND 2013 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ranvir hat eine echte Pechsträhne: An der Börse hat er sich auf's Schlimmste verspekuliert. Zudem ist kürzlich seine Mutter verstorben. Immerhin hat sie Ranvir ein traumhaftes Stück Land in einem äußerst begehrten Vorort von Mumbai hinterlassen, das er nun gewinnbringend verkaufen möchte - die perfekte Lösung für all seine finanziellen Probleme. Doch leider hat Ranvirs Mutter versäumt, ihren Willen in einem Testament festzuhalten. Somit geht Ranvirs großes Los direkt in den Besitz seines Onkels mütterlicherseits über, Madho Singh Rathore. Um ihn zu überzeugen, ihm das Grundstück zu überlassen, macht sich Ranvir auf nach Mumbai. Doch auch Kukki Kukreja, ein Bauunternehmer mit großen Ambitionen, hat Wind von der Sache bekommen. Er hofft, bei der unklaren Erblage günstig an das Bauland zu kommen. Also begibt sich Kukki ebenfalls auf die Suche nach Ranvirs Onkel. Doch rasch müssen die beiden Rivalen feststellen, dass Madho ein Talent dafür hat, sich unsichtbar zu machen. Eine aberwitzige Jagd quer durch Mumbai beginnt. Hauptdarsteller Vir Das durchlief ursprünglich in den USA eine Ausbildung im Theaterfach und erhielt schließlich einen Platz am überaus renommierten Moskauer Künstlertheater, wo er an verschiedenen Stücken mitwirkte. Dennoch verdiente er zunächst seinen Lebensunterhalt mit Stand-Up Comedy. Auch in dieser turbulenten Komödie kann Vir Das sein außerordentliches Talent für Komik an der Seite von Altstar Gulshan Grover hervorragend unter Beweis stellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tinnu Anand (Salim Bhai) Mahesh Balraj (Nitu) Mithilesh Chaturvedi (Ranvir's Boss) Vir Das (Ranvir) Deepak Dobriyal (Kukreja) Gulshan Grover (Madho Singh Rathod) Mohan Kapoor (Lal) Originaltitel: Sooper Se Ooper Regie: Shekhar Ghosh Altersempfehlung: ab 6