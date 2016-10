Kinowelt 20:15 bis 21:45 Horrorfilm Maléfique - Psalm 666 F 2002 16:9 20 40 60 80 100 Merken Vier vollkommen unterschiedliche Charaktere in einer Gefängniszelle: Carrère, ein betrügerischer Jungunternehmer; Marcus, ein Transsexueller; Pâquerette, 20 Jahre alt aber geistig noch ein Kind; Lasalle, der Älteste und Intelligenteste, sitzt wegen Mordes an seiner Ehefrau. Hinter einem lockeren Stein in der Zellenwand kommt das geheime Tagebuch eines ehemaligen Gefangenen zum Vorschein. Die mysteriösen Aufzeichnungen beflügeln die Fantasie der vier Zellengenossen, denn das Buch gibt Anleitungen zur Flucht mittels schwarzer Magie. Und tatsächlich, seit dem Fund mehren sich beunruhigende Anzeichen, dass an den Hirngespinsten etwas dran ist. Klaustrophobischer Horror-Thriller mit Gänsehaut-Garantie! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gérald Laroche (Carrère) Philippe Laudenbach (Lassalle) Clovis Cornillac (Marcus) Dimitri Rataud (Pâquerette) Didier Bénureau (Hippolyte Picus) Félicia Massoni (Claire Carrère) Geoffrey Carey (Charles Danvers) Originaltitel: Maléfique Regie: Eric Valette Drehbuch: Alexandre Charlot, Franck Magnier Kamera: Jean-Marc Bouzou Musik: Eric Sampieri Altersempfehlung: ab 16