Kinowelt 12:05 bis 13:50 Drama Dominick & Eugene USA 1988 16:9 Nominiert für einen Golden Globe Die beiden Zwillingsbrüder Dominick und Eugene leben gemeinsam in einer bescheidenen Wohnung im italienischen Viertel von Pittsburgh. Müllmann Dominick ist seit einem tragischen Unfall in seiner Kindheit geistig zurückgeblieben und Eugene kümmert sich aufopfernd um seinen Bruder und ist zudem auf Dominicks Geld angewiesen, um sein Medizinstudium zu finanzieren. Sie sind ein Herz und eine Seele. Doch als Eugene sich in seine Kommilitonin Jennifer verliebt und mit dem Gedanken spielt, nach dem Studium als Arzt in einer anderen Stadt zu arbeiten, gerät die harmonische Beziehung zwischen den Brüdern aus den Fugen. Bildergalerie Schauspieler: Ray Liotta (Eugene "Gino" Luciano) Tom Hulce (Dominick "Nicky" Luciano) Jamie Lee Curtis (Jennifer Reston) Robert Levine (Dr. Levinson) Todd Graff (Larry Higgins) Bill Cobbs (Jesse Johnson) Mimi Cecchini (Mrs. Gianelli) Originaltitel: Dominick and Eugene Regie: Robert M. Young Drehbuch: Corey Blechman, Danny Porfirio, Alvin Sargent Kamera: Curtis Clark Musik: Trevor Jones Altersempfehlung: ab 12