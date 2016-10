Kinowelt 08:50 bis 10:35 Drama 3 Herzen F, D, B 2014 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für den Goldenen Löwen, Venedig Glück im Unglück: Als Marc seinen Zug nach Paris verpasst, begegnet er auf seiner Hotelsuche der geheimnisvollen Sylvie in der Bar einer französischen Kleinstadt. Aufgeregt und doch harmonisch verbringen die beiden Fremden eine schlaflose Nacht, in der sie durch die Straßen streifen und über Gott und die Welt reden - nur nicht über sich selbst. Bevor Marc in den ersten Zug nach Hause steigt, ringt er Sylvie das Versprechen ab, ihn ein paar Tage später in Paris zu treffen. Doch durch widrige Umstände verpasst Marc die schöne Unbekannte am vereinbarten Treffpunkt. Auf der Suche nach seiner Seelenverwandten läuft er in die Arme einer anderen: Sophie. Sie verlieben sich ineinander und wollen heiraten. Was Marc nicht ahnen kann: Sophie ist Sylvies Schwester. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Benoît Poelvoorde (Marc Beaulieu) Charlotte Gainsbourg (Sylvie Berger) Chiara Mastroianni (Sophie Berger) Catherine Deneuve (Madame Berger) André Marcon (Castang) Patrick Mille (Sylvies Mann) Cédric Vieira (Sophies Freund) Originaltitel: 3 coeurs Regie: Benoît Jacquot Drehbuch: Julien Boivent, Benoit Jacquot Kamera: Julien Hirsch Musik: Bruno Coulais Altersempfehlung: ab 6

