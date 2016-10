TNT Film 03:05 bis 04:25 Drama Stadt in Angst USA 1955 Nach einer Erzählung von Howard Breslin 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs taucht in einer Kleinstadt im mittleren Westen der USA überraschend ein Unbekannter auf und behauptet, auf der Suche nach einem japanischen Farmer zu sein. Die Bewohner begegnen dem Fremden mit großer Feindseligkeit und legen ihm sogar nahe, den Ort so schnell wie möglich wieder zu verlassen. Welche Geheimnisse verbergen die Einwohner des Städtchens? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Spencer Tracy (John J. Mcreedy) Robert Ryan (Reno Smith) Anne Francis (Liz Wirth) Ernest Borgnine (Coley Trimble) Lee Marvin (Hector David) Dean Jagger (Tim Horn) Walter Brennan (Doc Velie) Originaltitel: Bad Day at Black Rock Regie: John Sturges Drehbuch: Millard Kaufman Kamera: William C. Mellor Musik: André Previn Altersempfehlung: ab 12