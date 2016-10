TNT Film 10:35 bis 11:55 Actionfilm Harte Ziele USA 1993 16:9 20 40 60 80 100 Merken Eine junge Rechtsanwältin sucht in New Orleans ihren obdachlosen Vater. Dort lernt sie den Abenteurer Chance kennen, der ihr bald bei der Suche zur Seite steht. Bei ihren Nachforschungen stoßen die beiden auf eine Gruppe gelangweilter Millionäre, die sich ein perfides Hobby gewählt haben: Sie jagen und töten Menschen. Doch beim Kampf gegen die Mörder gerät Chance selbst ins Visier der Killer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Claude Van Damme (Chance Boudreaux) Lance Henriksen (Emil Fouchon) Yancy Butler (Natasha "Nat" Binder) Wilford Brimley (Onkel Douvee) Chuck Pfarrer (Douglas Binder) Robert Apisa (Mr. Lopacki) Kasi Lemmons (Det. Marie Mitchell) Originaltitel: Hard Target Regie: John Woo Drehbuch: Chuck Pfarrer Kamera: Russell Carpenter Musik: Graeme Revell, Tim Simonec Altersempfehlung: ab 18