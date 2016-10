FOX 03:30 bis 04:30 Actionserie Undercover Duell BUL 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Jaro ahnt, dass es mit Ivo auf ein Duell hinausläuft. Ivo will die schmutzigen Geschäfte der Straße übernehmen und er zieht die anderen Revierbosse auf seine Seite. Jaro muss einsehen, dass er gegen Ivo nichts unternehmen kann, da der unter dem besonderen Schutz von General Penev steht. Zori macht sich immer selbstständiger. Sie tritt jetzt in einer Tanztruppe auf, die Adrianas Gesang begleitet. Ausgerechnet diese Truppe wurde für einen Auftritt bei einem großen Gangstertreffen gebucht. Dort soll auch der "Seemann" erscheinen, der international gesucht wird. Popov leitet die Verhaftungsaktion, doch die Situation eskaliert und wäre Zori nicht mit einem beherzten Schuss dazwischen gegangen, hätte der "Seemann" wahrscheinlich fliehen können. Doch nicht nur die Situation mit Zori zeigt Popov, dass in seiner Familie einiges im Argen liegt. Auch Margarita scheint unzufrieden und belastet. Sie will immer mit ihm reden, aber er hat nie Zeit für sie. Doch dann macht Popov eine Entdeckung. Damyanov scheint der Hintermann hinter dem Attentat auf Zhelev zu sein. Weil er eine Visitenkarte von Damyanov bei Margarita gefunden hat, stellt er sie zur Rede und erfährt, was Damyanov für ein Schwein ist. Doch Popov kann nicht ahnen, dass Damyanov ein Handlager von Mironov ist, und der verhilft ihm zur Flucht. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ivo (Zahary Baharov) Petyr Tudjarov _ Djaro (Michal Bilalov) Teodora Duhovnikova (Elitsa Vladeva) Kiril Efremov (Tisho) Tzvetana Maneva (Tzveta Andonova) Lilia Marvilya (Margarita Popova) Hristo Mutafchiev (Alexander Mironov) Originaltitel: Pod Prikritie Regie: Victor Bozhinov Drehbuch: Emil Andreev, Iordan Bankov, Aleksandar Chobanov, Vania Nikolova, Aleksandar Spasov Altersempfehlung: ab 16