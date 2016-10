FOX 01:25 bis 02:05 Arztserie The Night Shift Es wird heiß USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein Wrestling-Match gerät außer Kontrolle und endet in einer Massenschlägerei. Dabei wird Nummerngirl Emilia schwer am Genick verletzt, so dass eine Querschnittslähmung droht. Während der Behandlung lässt sich Drew zu einer unbedachten Bemerkung hinreißen und verspricht Emilia, sie werde wieder gehen können. Währenddessen leidet der gesamte Krankenhausbetrieb unter der Hitzewelle, die über San Antonio hereingebrochen ist - und die schließlich zu einem folgenschweren Ausfall der Klimaanlage führt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eoin Macken (Dr. T.C. Callahan) Jill Flint (Dr. Jordan Alexander) Ken Leung (Dr. Topher Zia) Brendan Fehr (Dr. Drew Alister) Robert Bailey Jr. (Dr. Paul Cummings) J.R. Lemon (Kenny Fournette) Scott Wolf (Scott Clemmens) Originaltitel: The Night Shift Regie: Darnell Martin Drehbuch: Dailyn Rodriguez Kamera: Arthur Albert Musik: Fred Coury