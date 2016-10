FOX 22:25 bis 23:10 Serien Good Wife Lieber Gott USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Carys Schicksal liegt nun in den Händen von Joy Grubick, die das vorgerichtliche Verfahren leitet. Sie befragt seine Kollegen, um darüber zu entscheiden, ob er hinter Gittern bleiben soll oder nicht. Währenddessen haben Alicia und Dean mit einer für sie ungewöhnlichen Situation zu tun: Der Fall eines Klienten endet in einem Schiedsverfahren, das sich in besonderer Weise auf christliche Werte beruft... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julianna Margulies (Alicia Florrick) Matt Czuchry (Cary Agos) Archie Panjabi (Kalinda Sharma) Makenzie Vega (Grace Florrick) Alan Cumming (Eli Gold) Matthew Goode (Finn Polmar) Christine Baranski (Diane Lockhart) Originaltitel: The Good Wife Regie: Brooke Kennedy Drehbuch: Luke Schelhaas Kamera: Fred Murphy Musik: David Buckley Altersempfehlung: ab 12